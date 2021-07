Lebensmittelwarnung: Walkx Outdoor Damen und Herren Trekkingschuhe

Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium f├╝r:

Walkx Outdoor Damen und Herren TrekkingschuheBedarfsgegenständeGebra Handeslgesellschaft mbh & Co. KG

Vertrieb über ALDI Nord

Grund der Warnung:

Baugleich mit den über ALDI Süd vertriebenen Modellen, in denen ein erhöhter Wert an Chrom (VI) in der Leder-Decksohle festgestellt wurde.

Betroffene Länder:

Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen