Lebensmittelwarnung: EDEKA Bio MY VEGGIE Salatmayonnaise

EDEKA Bio MY VEGGIE SalatmayonnaiseLebensmittelEDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGNew-York-Ring 6D-22297 HamburgEs kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern des betreffenden MHD Glasstücke enthalten sein könnten.Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen