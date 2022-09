Lebensmittelwarnung: Bambus Teller in den Formen “Hase“, “Bär” und “Regenbogen”

Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium für:

Bambus Teller in den Formen “Hase“, “Bär” und “Regenbogen”BedarfsgegenständePrimark Mode Ltd. & Co. KGKennedyplatz 245127 EssenEs wurde festgestellt, dass die Produkte Blei und Formaldehyd in Mengen freisetzen können, die über den in der EU-Verordnung zulässigen Werten liegen.Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen