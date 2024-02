Lebensmittelwarnung: Yayla Sucuk 250g in Stücke und Yayla Sucuk 80g in Scheiben

Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium für:

Yayla Sucuk 250g in Stücke und Yayla Sucuk 80g in ScheibenLebensmittelYayla Türkische Lebensmittel Vertrieb GmbH, 47800 KrefeldIm Rahmen einer Routineuntersuchung konnte das Bakterium Shiga-Toxin bildende E.coli (STEC) in der Wurst nachgewiesen werden.Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen