Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium für:

Orangina Original Einweg PET 6×0,5LOrangina Rouge Einweg PET 6×0,5LOrangina Zero Einweg PET 6×0,5LOrangina Original Einweg PET 6×1,0LOrangina Rouge Einweg PET 6×1,0L

Von den genannten Produkte sind jeweils nur einzelne Chargen/MHD von dem Produktrückruf betroffen. Details siehe unter “Weitere Informationen”

Typ:

Lebensmittel

Hersteller (Inverkehrbringer):

Drinks & More GmbH & Co. KG, Kreuztal

Grund der Warnung:

Fremdkörper: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Partikel (Plastik) zwischen dem Flaschengewinde und dem Deckel der bauchigen 0,5 und 1,0 Liter Einweg-PET-Flaschen gelöst haben könnten, die beim Konsum in die Flüssigkeit gelangen könnten.

Betroffene Länder:

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen