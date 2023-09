Lebensmittelwarnung: Listeria monocytogenes in Olivenprodukten aus Deutschland, mit Rohmaterial aus Griechenland

Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium für:

Produktbezeichnung:

Listeria monocytogenes in Olivenprodukten aus Deutschland, mit Rohmaterial aus Griechenland

Typ:

Lebensmittel

Hersteller (Inverkehrbringer):

MOMENI FEINKOST GMBH, ZEPPELINSTR. 21, 72119 AMMERBUCH-ENTRINGEN, BW

Grund der Warnung:

Im Rahmen einer Eigenkontrolle am 08.09.2023 wurden im Produkt 3077: Oliven (geschwärzt): Kräuter & Knoblauch, MHD 27.10.2023, CH: 1486, pathogene Listeria monocytogenes quantitativ nachgewiesen. Am 08.09.2023 fand eine Beprobung der Rohware Oliven geschwärzt aus Griechenland statt. Aus dieser wurden Listeria monocytogenes in 25 g ermittelt. Die Ursachenforschung bezüglich des Listerienbefundes läuft derzeit.

Betroffene Länder:

Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen

.

🔗 Datenquelle: www.lebensmittelwarnung.de