Lebensmittelwarnung: Heißgeräucherte Forellenfilets ohne Haut Verkauf über die Bedientheke

Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium für:

Produktbezeichnung:

Heißgeräucherte Forellenfilets ohne Haut

Verkauf über die Bedientheke

Typ:

Lebensmittel

Hersteller (Inverkehrbringer):

Hersteller Fa. Agustson a/s, Englandsvej 11, 7100 Vejle Dänemark

Vertrieb über Deutsche See GmbH, Am Lunedeich 115, 27572 Bremerhaven

Grund der Warnung:

In den betroffenen Produkten wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Listeria monocytogenes kann Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen und von Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Betroffene Länder:

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

🔗 Datenquelle: www.lebensmittelwarnung.de