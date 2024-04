Lebensmittelwarnung: Hein Szechuanpfeffer grün

Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium für:

Hein Szechuanpfeffer grünLebensmittelHersteller:Sichuan Hein Food Co. LTD, China.Inverkehrbringer:DeLong GmbHGutenbergstr. 2921465 ReinbekÜberschreitung der Höchstwerte an Pestizidrückständen (Acetamiprid, Tebuconazol, Chlorpyrifos).Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Konsum der Ware zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führt.Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen