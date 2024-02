Lebensmittelwarnung: Donauwelle

Hier finden Sie die Lebensmittelwarnung vom Verbraucherministerium f├╝r:

DonauwelleLebensmittelSchäfer‘s Produktionsgesellschaft mbH, Minden

Abgabe in Schäfer’s-Bäckereifachgeschäften und Bedientheken bei EDEKA Minden Hannover (EDEKA, EDEKA Center und Marktkauf) in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.

Grund der Warnung:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Stücken des betreffenden Artikels Glas-Fremdkörper enthalten sein könnten

Betroffene Länder:

Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt