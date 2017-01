Frau will schön sein. Aber bitte ohne Tierversuche. Gurkenmaske und Kaffee-Peeling zum selber machen. Wer schön sein will, lässt Tiere nicht leiden Immer mehr Konsumenten setzen auf Natur- und Bio-Kosmetika. Denn ihr Image ist tierversuchsfrei. Doch der grüne Schein trügt. Zwar sind Tierversuche für kosmetische Produkte in der EU seit 2004 verboten. Trotzdem werden Tierversuche... weiter »

Ob New York, Paris oder Berlin, in den Metropolen boomt die Stadt-Imkerei. Warum nicht seinen Honig auf dem Dach selber herstellen? Was man wissen muss, um Hobby-Imker zu werden. Im Frühjahr ist die beste Zeit anzufangen. Wer kann Imker werden? Rein rechtlich kann in Deutschland jeder Bienen halten. Voraussetzung ist ein Imker-Kurs. Und, nun ja, eine Bienengiftallergie wäre wohl... weiter »